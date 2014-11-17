Мнение людей в Баку и Ереване: ждать ли новой войны?

Инцидент с армянским вертолетом, сбитым на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими войсками в зоне нагорно-карабахского конфликта, стал самым серьезным, но не единственным за более чем 20 лет противостояния.

Подобные происшествия иллюстрируют наращивание военной мощи в самой милитаризованной зоне Европы. И новая вспышка насилия стала очередным напоминанием о том, что стороны всегда в шаге от новой войны.

Но возможен ли такой шаг, и что он принесет сторонам? С этим вопросом корреспонденты Би-би-си обратились к жителям Еревана и Баку.