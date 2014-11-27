Что будет с добычей нефти в России?

Цены на нефть в этом году снизились до четырехлетних минимумов. При этом себестоимость добычи "черного золота" в России растет. Это ставит перед компаниями сразу несколько серьезных проблем

Разведанные запасы легкодоступной нефти постепенно сокращаются. Новые проекты приходится развивать в осложненных условиях, в частности на шельфе и в Арктике.

Однако проблема в том, что для освоения труднодоступных месторождений нужны высокие технологии. Львиную долю такого оборудования Россия закупала на Западе. Сейчас эти поставки приостановлены из-за санкций.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина узнавала, как компании адаптируются к новым условиям работы.