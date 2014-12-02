Россия-Турция: куда ведет новая газовая труба

Посетив Турцию с официальным визитом, президент России Владимир Путин заявил о прекращении строительства газопровода "Южный поток". Официальная причина - отсутствие разрешения на строительство от Болгарии. При этом Москва намерена расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере с Турцией, построив трубу такой же мощности, как "Южный поток", через Черное море в Турцию.

В прессе заговорили о продолжающейся газовой войне России с Европой, аналитики обратили внимание и на контекст, в котором прозвучало заявление, а также и на планы по увеличению товарооборота между Россией и Турцией до 100 миллиардов долларов в 2020 году.

У Турции, заметим, свои сложности в отношениях с ЕС - ее туда не пускают.

Можно ли говорить о переходе российско-турецких отношений на новый уровень?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует с заместителем главного редактора санкт-петербургского Центра изучения современного Ближнего Востока Александром Сотниченко.