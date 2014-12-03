Плывшего на льдине мужчину спасли в Айове

Службы спасения вызволили мужчину из заледеневшей реки Де-Мойн в американском штате Айова.

Мужчина держался на плаву, уцепившись за льдину. Температура воздуха на тот момент составляла -10 градусов Цельсия.

Спасатели в специальных костюмах, предназначенных для работы в ледяной воде, погрузили мужчину в лодку, достали ее на берег, после чего доставили мужчину в больницу.

Представители экстренных служб считают, что мужчина прыгнул в реку сам. Почему он сделал это - неизвестно.

Видео не сопровождается комментарием.