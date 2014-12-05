Донецкий врач: я боюсь точно так же, я живой человек

В последнюю среду ноября на подстанции "Скорой помощи" в Киевском районе Донецка было необычайно спокойно - ни одного вызова на помощь раненым жителям.

Так бывает редко. Обычные вызовы на помощь сердечникам теперь кажутся легкой работой. Правда, количество инфарктов и инсультов, по словам местных врачей, тоже выросло в последние месяцы.

В страданиях, которые приходятся на долю жителей в районах, примыкающих к печально знаменитому Донецкому аэропорту, персонал "Скорой" склонен обвинять украинскую армию. Однако повторные расспросы показывают, что мало кто может представить неопровержимые доказательства того, что тот или иной снаряд, залетевший в жилые кварталы, был действительно пущен с украинских позиций.

Чем ближе к аэропорту, тем темней кварталы по вечерам - в иных многоэтажных домах горит только пара окон. Как и во многих других домах, на подстанции "Скорой" в Киевском районе стекла забиты фанерой, а во время особено суровых обстрелов персонал прячется в кладовке.

Врач "Скорой" Татьяна Очеретяная рассказала Би-би-си о своей работе и своем отношении к происходящему в Донецке и вокруг него.