Что нового в речи президента России?

В пятницу в Кремле президент России Владимир Путин встретился с правозащитниками и омбудсменами и пояснил смысл зачитанного накануне послания Федеральному собранию.
По его словам, главный сигнал послания состоял в том, что в современных условиях Россия будет двигаться в сторону свободы предпринимательства.
Заодно Путин напомнил, что у всех граждан государства, в том числе "нетрадиционно ориентированных", есть социальные и политические права.
Аналитики в один голос отметили, что ничего фундаментально нового в речи президента не прозвучало.
"Пятый этаж" пытается читать между строк послания Федеральному собранию.
Ведущий программы Михаил Смотряев беседует с юристом и политологом Владимиром Пастуховым.