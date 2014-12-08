Пятый этаж: нацелен ли Запад на смену режима в России?

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков высказал мысль, что настоящей целью введенных США санкций в отношении России является формирование условий для смены власти в Кремле.

По словам Рябкова, США продолжают выкручивать руки своим союзникам, чтобы те держали "антироссийский фронт" и поддерживали санкции в отношении России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что "в Соединенных Штатах есть консенсус по этому поводу, что Россия рассматривается исключительно как враждебное государство".

При этом в руководстве США говорят, что цель санкций - оказать давление на Кремль и привести к изменению политики в отношении Украины, а не менять режим в России.

Осталось понять, как именно можно сменить режим в государстве, вооруженном ядерными ракетами, где огромное большинство жителей поддерживает своего президента.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с политологом Марией Липман.