Пятый этаж: нацелен ли Запад на смену режима в России?

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков высказал мысль, что настоящей целью введенных США санкций в отношении России является формирование условий для смены власти в Кремле.
По словам Рябкова, США продолжают выкручивать руки своим союзникам, чтобы те держали "антироссийский фронт" и поддерживали санкции в отношении России.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что "в Соединенных Штатах есть консенсус по этому поводу, что Россия рассматривается исключительно как враждебное государство".
При этом в руководстве США говорят, что цель санкций - оказать давление на Кремль и привести к изменению политики в отношении Украины, а не менять режим в России.
Осталось понять, как именно можно сменить режим в государстве, вооруженном ядерными ракетами, где огромное большинство жителей поддерживает своего президента.
Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с политологом Марией Липман.