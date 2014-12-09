"Пятый этаж": в Германии - только по-немецки?

В Германии входящая в правящую коалицию партия Христианско-социальный союз предложила побуждать иммигрантов общаться на улице и дома на немецком языке.

Идея спровоцировала волну критики как со стороны оппонентов, так и со стороны политических союзников.

Канцлер Германии Ангела Меркель не прокомментировала инициативу ХСС напрямую, однако заявила, что хорошее знание немецкого является частью интеграции.

По официальным данным, в 2012 году Германия приняла свыше полумиллиона иммигрантов - больше всех в Евросоюзе. Неудивительно, что проблемы миграции обсуждаются в стране столь активно.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с публицистом и писателем Сергеем Лохтхоффеном.