Поджоги домов в Чечне: репортаж из деревни Янди

Правозащитники требуют от властей Чечни расследовать поджоги домов, предположительно, принадлежащих родственникам боевиков, которые участвовали в недавнем нападении на Грозный.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала такие поджоги "коллективным наказанием".

Как сообщается, сгорели четыре дома в деревне Янди Ачхой-Мартановского района, еще один - на окраине Гудермеса, и один - в селе Энгель-Юрт Гудермесского района.

Корреспонденты Би-би-си стали первыми журналистами, побывавшими в селе Янди.Репортаж Олега Болдырева.