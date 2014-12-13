Кот в Приморье съел морепродуктов на $1000

Магазин в аэропорту Владивостока в ночь на четверг посетил пушистый грабитель.

Кот, который иногда заходит погулять в здание терминала, забрался в магазин, пролез в охлаждающую витрину с продукцией и от души полакомился кальмарами и сушеной рыбой.

По подсчетам администрации магазина, ущерб составил тысячу долларов.

С тех пор как видеозапись кошачьего "пира" попала в интернет, "вор" обрел известность - а теперь и новый дом. Местный хоккейный клуб адмирал приютил животное, которое при ближайшем рассмотрении оказалось не котом, а кошкой, и сделал его своим талисманом.

Видео предоставлено РИА PrimaMedia.