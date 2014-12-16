Навратилова сыграла свадьбу с бывшей мисс СССР

Свою первую победу на Уимблдоне Мартина Навратилова одержала в 1978 году и с тех пор девять раз побеждала на центральном корте этого престижного турнира. Но спортом ее рекорды не ограничиваются. Она первой из знаменитых спортсменов объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

И вот теперь Мартина решила официально узаконить свои отношения с давней подругой Юлией Лемиговой.

Вскоре после церемонии бракосочетания, которая состоялась в Нью-Йорке, Мартина и Юлия дали эксклюзивное интервью корреспонденту Би-би-си Кэтти Кэй.