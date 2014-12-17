"Пятый этаж": растет ли угроза "Талибана"?

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь после нападения талибов на школу в Пешаваре, которое унесло жизни более 140 человек.

Представители талибов заявили, что хотели таким образом отомстить военным Пакистана, которые проводят операции против семей боевиков.

В свое время именно в Пакистане с благоволения местных властей тренировались первые моджахеды, ставшие впоследствии головной болью не только стран Запада, но и, как оказалось, самого Пакистана.

Разгром своего государства "Исламский Эмират Афганистана" в 2001 году талибы благополучно пережили, и уходить с мировой арены по-прежнему не собираются.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с политологом и арабистом Андреем Остальским.