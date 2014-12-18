Новости Би-би-си
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ТВ-новости: реакция на Западе на выступление Путина

  • 18 декабря 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 18 декабря:

  • О русском медведе, поросятах и подсвинках. Оруэлл по Путину, или куда движется Россия.
  • Sony Pictures не представляет. Sony Pictures решила полностью отменить показ комедии "Интервью" о Ким Чен Ыне.
  • "Прелюдия" длиной в полкилометра. Корреспонденты Би-би-си побывали на борту крупнейшего в мире рукотворного плавучего объекта.