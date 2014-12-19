Новости Би-би-си
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ТВ-новости: за что воюют россияне на Украине?

  • 19 декабря 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 19 декабря:

  • "Священная война за русский мир". Воюющие на Донбассе россияне рассказали Би-би-си, зачем они приехали на Украину.
  • Добро пожаловать домой! Бегущих из Сирии армян встречают на исторической родине как родных.
  • Невыполненные обещания. Расследование Би-би-си выявило, что на фабриках Apple в Юго-Восточной Азии условия труда не отвечают стандартам.