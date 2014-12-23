Индонезия: новая жизнь через 10 лет после цунами

На этой неделе во мноних азиатских странах вспоминают жертв разрушительного цунами, произошедшего в Индийском океане десять лет назад, 26 декабря 2004 года.

Тогда погибли около 250 тысяч человек, более половины из них – в индонезийской провинции Ачех.

Сотни тысяч людей остались без крыши над головой и лишились средств к существованию.

Корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг вернулся в город Банда Ачех, который он посетил сразу после стихийного бедствия. Жители Ачех не упали духом и смогли сделать из трагедии правильные выводы, убежден он.