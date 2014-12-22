Президентом Туниса стал сторонник светского государства

Ветеран тунисской политики Беджи Каид Эссебси, придерживающийся антиисламистских взглядов, победил на президентских выборах в Тунисе, с небольшим отрывом обогнав своего главного соперника и исполняющего обязанности президента Монсефа Марзуки.

Выборы стали заключительным этапом перехода Туниса к демократической форме правления после революции, в ходе которой был свергнут режим Зин эль-Абидина Бен Али.

Эссебси, занимавший важный пост в однопартийной администрации Бен Али, позиционировал себя как технократа. Его политика, направленная на сохранение светского государства, нашла много сторонников в период, когда к власти после революции пришло правительство исламистов.