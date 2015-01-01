Фейерверк в Лондоне
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Новогодний фейерверк в Лондоне

  • 1 января 2015

Кульминацией новогодних празднеств в Лондоне стал впечатляющий по своим масштабам фейерверк, за которым на набережной Темзы наблюдали десятки тысяч человек.

Видео не сопровождается комментарием.