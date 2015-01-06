Курды бьются за Синджар: улица за улицей

Курдские подразделения на севере Ирака отвоевывают позиции у "Исламского государства" в стратегически важном городе Синджар.

Джихадисты захватили город, в котором проживало много курдов-езидов, в августе.

Десятки тысяч езидов - представителей небольшой этнической группы, исповедующей собственную религию, - бежали в район горы Синджар. Тех, кто остался в городе, исламисты захватили в плен и убили.

Курдские бойцы вернули контроль над небольшой частью города несколько недель назад. Ожесточенные бои за каждую улицу продолжаются до сих пор.

Корреспонденту Би-би-си Джияру Голу представилась редкая возможность побывать на линии фронта.