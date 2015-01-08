Франция: траур и нападение на полицейских

Французская полиция ищет подозреваемых в убийстве 12 человек в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

Тем временем женщина-полицейский погибла в результате нападения неизвестного в Париже. Мужчина, вооруженный автоматом, напал на полицейских утром в четверг в районе Монруж на юге Парижа, после чего скрылся с преступления. Помимо погибшей женщины, еще один полицейский получил серьезные ранения.

Это нападение произошло незадолго до полудня, когда во всей стране была объявлена минута молчания.

Репортаж Кристиана Фрэйзера.