Греки просят вернуть статуи Парфенона

Сотни жителей Греции, включая политиков и активистов, собрались вечером в воскресенье у Акрополя, чтобы попросить Великобританию вернуть им статуи Парфенона.

Почти 200 лет мраморные скульптуры, увезенные из Греции послом в Османской империи лордом Элгином, находятся в Британском музее.

В Лондоне считают, что к 1816 году часть коллекции уже была утрачена, и, если бы не усилия британского дипломата, мир вовсе мог лишиться бы легендарных статуй.

В 2014 году Греция попросила представлять ее интересы в международных организациях супругу актера Джорджа Клуни адвоката и правозащитницу Амаль Аламуддин Клуни.