Зачем активисты "Синего всадника" окропили мавзолей

Участники арт-движения "Синий всадник" Олег Басов и Евгений Авилов были приговорены Тверским райсудом в Москве к 10 суткам административного ареста за проведенную ими в понедельник акцию у мавзолея Ленина.
Активистов признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Акцию снимал оператор из новостного сайта Grani.ru. Акция длилась всего несколько секунд.
В программе "БибиСева" Ирина Думицкая из движения "Синий всадник" рассказала о том, почему активисты решили облить мавзолей святой водой.