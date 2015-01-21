Зачем активисты "Синего всадника" окропили мавзолей

Участники арт-движения "Синий всадник" Олег Басов и Евгений Авилов были приговорены Тверским райсудом в Москве к 10 суткам административного ареста за проведенную ими в понедельник акцию у мавзолея Ленина.

Активистов признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Акцию снимал оператор из новостного сайта Grani.ru. Акция длилась всего несколько секунд.

В программе "БибиСева" Ирина Думицкая из движения "Синий всадник" рассказала о том, почему активисты решили облить мавзолей святой водой.