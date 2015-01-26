Михалок из "Ляписа Трубецкого" прижился в Киеве

Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой" и автор нового проекта Brutto Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян обратились в министерство культуры Украины с просьбой помочь получить права на постоянное проживание в этой стране.

Михалок объяснил свое решение тем, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий на Украине негативно и враждебно воспринимается властями Белоруссии и России и в этих странах создаются препятствия для полноценного творческого процесса.

В программе "БибиСева" Сергей Михалок поговорил с Севой Новгородцевым о том, что привело его к решению о том, что ему жить лучше в Киеве, и о своих планах на будущее с новой группой "Brutto".