Английский по новостям: Guns in school

В разделe Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В этом видеоматериале: пакистанских школьников обучают вооруженные учителя.

Смотрите и совершенствуйте языковые навыки.

СКРИПТ УРОКА

No, they're not soldiers. These armed men are actually teachers.

At this school in Pakistan, teachers have been told to carry guns in order to protect children.

One is even acting as a sniper on the school roof.

Many schools have taken this unusual step following a Taliban attack that killed over 130 pupils.

This teacher says he would rather be carrying a pen.

ИЗУЧАЕМАЯ ЛЕКСИКА:

armed - вооруженный

in order to - для того, чтобы

sniper - снайпер

unusual step - необычный шаг или мера

pupil - ученик / учащийся

