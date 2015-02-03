Зачем детям три генетических родителя?

Нижняя палата британского парламента одобрила применение методов генной инженерии для создания "ребенка от трех родителей" – двух женщин и одного мужчины.

Парламентариям было дано право свободного голосования, когда депутаты голосуют не по партийной принадлежности, а по личным убеждениям.

Противники процедуры, в том числе официальные представители Римско-католической и Англиканской церквей, называют ее неэтичной и небезопасной.

В программе "БибиСева" биолог-генетик Константин Северинов рассказал о процедуре, которая избавляет младенцев от опасных генов.