Обвиняемая в госизмене Давыдова выходит из СИЗО

Многодетную мать Светлану Давыдову, обвиняемую в государственной измене, во вторник освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

Ей грозит 20 лет лишения свободы за звонок в посольство Украины с сообщением о предполагаемой отправке российских военных в Донбасс.

Давыдова в седьмом часу вечера вышла из следственного изолятора ФСБ "Лефортово" в Москве, и ее тут же посадили к себе в машину и увезли адвокаты, заявив, что она не в том состоянии, чтобы разговаривать с прессой.

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