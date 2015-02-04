"Пятый этаж": будет ли создан новый мировой порядок?

70 лет назад в Ялте встретились главы антигитлеровской коалиции. Принципы "нового мира", о которых договорились Сталин, Рузвельт и Черчилль, действовали до окончания холодной войны, однако в последующие годы в установившейся системе международных отношений наметились крупные сдвиги.

Историки указывают, что смена мирового порядка, как правило, происходит в результате крупных военных столкновений.

Может быть, в этот раз обойдется без войны?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с независимым политологом Дмитрием Орешкиным.