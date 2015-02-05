"Пятый этаж": НАТО идет на восток?

Министры обороны стран НАТО в четверг встречаются в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже подчеркнул важность этой встречи, заявив, что планируемое укрепление коллективной обороны альянса станет наиболее масштабным с конца холодной войны.

Решения НАТО - еще и сигнал, что нынешние лидеры и военные стратеги альянса рассматривают захват Крыма Россией и военные действия на востоке Украины как нечто большее, чем временный кризис в отношениях Москвы и Запада.

Однако будет ли НАТО и дальше расширяться на восток? Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с директором программы "Россия в глобальном и региональном контексте" в Финском институте международных отношений Аркадием Мошесом.