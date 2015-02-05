Что думают о "Левиафане" первые зрители?

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", номинированный на "Оскар", в четверг вышел в российский прокат.

Кинотеатры проявили повышенный интерес к фильму: его покажут на 650 экранах, а не на 300, как планировалось изначально.

При этом еще до выхода в прокат картина, уже выигравшая награды в Каннах и на церемонии "Золотой глобус", вызвала неоднозначную реакцию в России. Критики положительно восприняли фильм, но некоторые православные активисты призвали ограничить его прокат, говоря, что фильм создает негативный образ РПЦ и всей страны.

Корреспондент Би-би-си Ольга Слободчикова спросила у зрителей, только что вышедших из кинотеатра, какое впечатление на них произвел "Левиафан".