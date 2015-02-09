Шимпанзе в Шотландии заговорил с местным акцентом

Шимпанзе по кличке Пол, вывезенный из Нидерландов и проживший несколько лет в зоопарке Эдинбурга, стал издавать такие же звуки, как и его соплеменники, прожившие всю жизнь в Шотландии.

По крайней мере на это обратили внимание местные исследователи. Обычный человек лишь с большим трудом заметил бы разницу.

Ученые считают, что способность шимпанзе перенимать крики друг друга вплоть до тончайших интонаций может стать прорывом в нашем понимании животного мира, а также наших общих предков с обезьянами.