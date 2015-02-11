Авто без водителя: из фантастики в реальность?

В Британии объявлено о начале широкой комплексной программы по разработке законодательной базы, испытанию и последующему внедрению на дорогах страны автомобилей без водителя. Правительство заявило, что намерено сделать Британию мировым лидером в этой новой технологии. На реализацию программы выделено 19 млрд фунтов стерлингов, а разработка законодательной базы должна быть завершена к лету 2017 года.

Фантастика становится реальностью? Насколько реалистичны эти планы и удастся ли новой технологии и ее адептам преодолеть главные препятствия на пути ее реализации - консерватизм и скепсис людей.

Ведущий программы "Пятый этаж" Александр Кан беседует с научным сотрудником Высшей школы Циттау-Гёрлитц Иваном Ямщиковым.