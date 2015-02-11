Уникальные обитатели Чернобыля

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло почти тридцать лет. За это время земля, оставленная человеком, стала домом для многих диких животных.

Лоси, косули, кабаны, волки, зайцы и еноты не просто смогли выжить после катастрофы, а, как показывают исследования, прекрасно чувствуют себя на этих территориях.

Недавно появились свидетельства того, что в зону отчуждения вернулись редкие черные аисты и медведи. Снимки одного из них сделал зоолог Сергей Гащак, который уже много лет изучает дикий мир вблизи Чернобыля. Видео и фото из его личного архива использованы в материале корреспондента Украинской службы Би-би-си Анастасии Грибановой.