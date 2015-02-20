Прожекторы и гимн: на Майдане почтили память погибших

В Киеве прошла церемония в память о погибших во время акций протеста на Майдане, которые завершились отстранением от власти Виктора Януковича.

На местах, где в феврале 2014 года были убиты демонстранты, зажглись мощные прожекторы. После этого прозвучал гимн Украины. В церемонии вы числе прочих принимали участие родственники погибших на Майдане, а также президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк.

Фрагмент видео, показанного в эфире украинского телевидения, не сопровождается комментариями.