"Пятый этаж": не опоздала ли британская разведка?

Британские власти распорядились о принятии жестких мер против действующих на территории Британии "путинских шпионов", а также вторгающихся в британское пространство российских бомбардировщиков, пишет британская Sunday Times.

Газета, ссылаясь на высокопоставленные источники в службах безопасности, сообщает, что это стало результатом изменения политики в отношении сотрудников российских разведслужб, проводящих операции на территории Соединенного Королевства.

Не опоздала ли британская разведка?

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