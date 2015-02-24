Американцы впервые везут сигары с Кубы законно

Любители табака из 80 стран собрались в Гаване на ежегодный фестиваль сигар.

В этом году американские граждане смогут не только насладиться ароматным кубинским экспортом во время мероприятия, но и привезти домой сигары стоимостью до 100 долларов.

Местные производители сигар ожидают снятия торгового эмбарго с Кубы и рассчитывают занять крупнейший сегмент американского табачного рынка.

27 февраля в Вашингтоне пройдет второй раунд американcко-кубинских переговоров о нормализации отношений после почти 50 лет изоляции.