Михаил Касьянов: Немцова убила госпропаганда

Атмосфера неприятия, нагнетаемая вокруг демократического движения в России государственными телеканалами, является главной причиной убийства Бориса Немцова, заявил Би-би-си его друг и политический соратник Михаил Касьянов.

"Уже несколько лет в России мы имеем серьезную проблему государственной пропаганды, которая снабжает людей ложью. <...> Нас, демократов, представляют предателями", - сказал он в беседе с корреспондентом Би-би-си Сарой Рэйнсфорд.

Оппозиционер рассказал также о марше, посвященном памяти Бориса Немцова, который должен пройти в Москве в воскресенье.