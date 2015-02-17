"Пятый этаж": Россия и Чечня - кто кому нужнее?

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Чечни Рамзана Кадырова "за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Накануне чеченский лидер выразил уверенность в том, что обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев не мог "сделать и шага против России".

Кадыров не в первый раз высказывает мнение, отличное от кремлевского, зачастую не особо стесняясь в выражениях.

При этом едва ли не 90% бюджета республики - это дотации из Москвы.

Как долго может сохраняться такое положение дел?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с политологом Николаем Петровым.