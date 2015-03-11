Выход России из ДОВСЕ: кому и зачем это нужно?

С 11 марта Россия окончательно выходит из какого бы то ни было переговорного процесса, связанного с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор этот очень долго заключали и согласовывали. Практически сразу после его подписания в 1990 году мир поменялся, Варшавский блок перестал существовать, и договор пришлось адаптировать. В итоге адаптация так и не была ратифицирована некоторыми западными странами.

Почему же России понадобилось выйти из этого во многом уже давно фантомного процесса именно сейчас?

Об этом ведущая программы "Пятый этаж" Яна Литвинова поговорила с заместителем главного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александром Гольцем.