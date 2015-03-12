Жанна Немцова: я не верю, что убийц отца найдут

Дочь убитого в Москве оппозиционного российского политика Бориса Немцова, Жанна, в интервью Би-би-си возложила политическую ответственность за гибель своего отца на президента России Владимира Путина.

Интервью для Би-би-си с Жанной Немцовой было записано в Италии в марте прошлого года, вскоре после гибели политика.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту буквально в нескольких сотнях метров от Кремля. По подозрению в причастности к убийству арестованы пять человек.

С Жанной Немцовой беседовал корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус.