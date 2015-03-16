Вкус Крыма: крымские татары открыли чебуречную в Киеве

Через год после аннексии Крым, который был любимым местом отдыха для многих украинцев, стал для них почти таким же далеким, как зарубежные курорты.

Полуостров стал чужим и для некоторых крымчан. Опасаясь преследований, семья крымских татар Буджуровых решила переселиться в Киев.

Теперь в своем кафе "Софра" Буджуровы угощают посетителей чебуреками, предлагая не только знакомый и любимый вкус, но и частичку атмосферы Крыма.

Репортаж корреспондентов Украинской службы Би-би-си Анастасии Грибановой и Виталия Червоненко.