Год после референдума: изменилось ли мнение крымчан?

Ровно год назад, 16 марта, в Крыму прошел референдум о статусе полуострова, который Киев и страны Запада сочли нелегитимным.

На него были вынесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"

Более 96% граждан высказались за присоединение к России. Спустя месяц после этого российский президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" признал, что референдум в Крыму проводился при участии российских военных. По словам Путина, они "встали за спиной сил самообороны Крыма", чтобы "помочь людям выразить свое мнение".

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина узнала у прохожих на улицах Симферополя, изменили бы они свое решение сейчас.