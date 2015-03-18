"Пятый этаж": учения в РФ - сигнал "условному врагу"?

Российский флот приведен в состояние боеготовности и начал внеплановые учения сразу на трех фронтах - на Балтике, в Северном море и на Тихом океане.

В Евросоюзе активизацию российской армии и флота восприняли как попытку продемонстрировать силу. Премьер-министр Польши Ева Копач назвала российские военные маневры попыткой повлиять на решение ЕС о продлении или ужесточении санкций против России.

Ранее российский МИД выразил обеспокоенность по поводу "наращивания в разы учений стран НАТО" рядом с границей РФ. Кому посылает сигнал Кремль, и что это за сигнал?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Джоном Лафом, экспертом по России из Королевского института международных отношений Chatham House.