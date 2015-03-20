"Пятый этаж": на информационном фронте без перемен?

Европейский союз намерен усилить меры по противодействию российской пропаганде. На саммите Евросоюза, проходившем 19-20 марта, лидеры стран ЕС поручили главе европейского дипломатического ведомства Федерике Могерини подготовить к июню план по "противодействию продолжающейся дезинформационной кампании России".

Создание единого русскоязычного медиахолдинга обсуждается на уровне министров иностранных дел ЕС. Можно ли и нужно ли противостоять российской версии происходящего в мире?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с российским политологом Иваном Преображенским.