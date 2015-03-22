Дмитрий Ковтун
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Дмитрий Ковтун: "Британское следствие - впотьмах"

  • 22 марта 2015

Один из двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун заявил в интервью Би-би-си, что решил дать показания британскому следствию для того, чтобы очистить свое имя.