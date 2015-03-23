"Пятый этаж": о возврате Крыма с точки зрения права

Глава министерства иностранных дел Британии Филип Хэммонд заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. По словам Хэммонда, Великобритания не признает прошлогодний "референдум" в Крыму и считает его "фиговым листком", которым президент Путин пытался прикрыть захват украинской земли.

"Незаконная аннексия Крыма Россией год назад была вопиющим нарушением международного законодательства", - сказал министр. А что говорит международное право по поводу возвращения отторгнутых территорий?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Димитрием Коченовым, профессором европейского права в Университете Гронингена, Нидерланды.