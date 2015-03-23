Новости Би-би-си
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ТВ-новости: больше программ Би-би-си на русском языке?

  • 23 марта 2015

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 23 марта:

  • Ответить на обвинения и получить доступ к секретным документам. Дмитрий Ковтун рассказал Би-би-си, почему он хочет принять участия в слушаниях по делу Литвиненко.
  • Будет ли больше программ на русском языке? В палате лордов сегодня обсуждали изменение стратегии Русской службы Би-би-си.
  • Прощание с последним Плантагенетом. В Британии готовятся похоронить Ричарда III, который был убит в бою в 1485 году.