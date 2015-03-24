"Пятый этаж": премьер Кэмерон и сменяемость власти

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал в интервью Би-би-си, что если он будет переизбран в мае этого года на второй срок, то в третий раз выдвигать свою кандидатуру уже не станет.

Конкуренты - лейбористы и либерал-демократы - немедленно обвинили его в самоуверенности и заносчивости.

По мнению ряда обозревателей, в этом есть доля истины. Кроме того, слова Кэмерона дадут старт затяжной борьбе за первенство в партии, что накануне всеобщих выборов вряд ли будет полезно. Так ли это?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Эдрианом Кемпбеллом, профессором Университета Бирмингема.