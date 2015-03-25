Москвичи о том, можно ли было простить Кларксона

Руководство Би-би-си решило не продлевать контракт с ведущим телепрограммы Top Gear Джереми Кларксоном.

Популярный ведущий был отстранен от эфира 16 дней назад после потасовки с продюсером, на которого Кларксон также обрушился с нецензурной бранью.

Нынешний контракт Би-би-си с Джереми Кларксоном, который вел Top Gear с 1988 года, истекает в конце марта.

Программа Top Gear, которая пользуется популярностью в России, переводится на русский язык. Кроме того, у TopGear есть официальный российский сайт и журнал на русском языке.

Прохожие на улицах Москвы рассказали накануне корреспондентам bbcrussian.com о том, как они отнеслись к скандалу вокруг Кларксона. Мы говорили с ними еще до того, как стало известно о решении Би-би-си уволить ведущего.