Фрагмент оперы "Тангейзер"

Владимир Кехман, возглавивший 31 марта Новосибирский театр оперы и балета, принял решение убрать постановку оперы "Тангейзер" из репертуара.

Он объяснил свое решение тем, что не смог встретиться с режиссером, а также тем, что театр якобы не рассчитался с дирижером за два спектакля.

Между тем, 29 марта приказом министра культуры России в связи со скандалом вокруг постановки в Новосибирском театре оперы "Тангейзер" был уволен директор театра Борис Мездрич.

Против постановки оперы выступили как деятели Русской православной церкви, так и некоторые местные жители, которые вышли в воскресенье на митинг протеста.

Действие оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина было перенесено в современность: главный герой предстал в образе режиссера, снявшего фильм о неизвестной, греховной жизни Иисуса Христа.

На видео - сцена из II действия оперы. Тангейзер - Стиг Андерсен, Елизавета - Ирина Чурилова.

Видео предоставлено Новосибирским театром оперы и балета.