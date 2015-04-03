В возрасте 8 месяцев наступает очень важный этап – детеныши панды переходят с материнского молока на твердую пищу – листья и стебли бамбука. Смотрители национального парка в китайском городе Гуанчжоуготовят детенышей панды к этому переходу.

Бамбуковым медведям из зоопарка в Гуанчжоу уделяют осоое внимание, ведь они - единственные в мире выжившие панды- тройняшки

Старшую самку назвали Мэньмэнь, что в переводе с китайского означает "Милая", среднего самца - Шуайшуай ("Красивый"), а младшего - Куку ("Хладнокровный"). Такие клички пандам были выбраны с учетом особенностей их характеров.

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