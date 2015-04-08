ТВ-новости: российское ТВ и "убитая девочка"

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 8 апреля:
- Убитая девочка, "которой не было". Расследование Би-би-си не обнаружило следов якобы убитого при обстреле ребенка, о котором сообщали со ссылкой на ДНР российские телеканалы.
- Зачем нам это эмбарго? Что думают греки о визите премьера Алексиса Ципраса в Россию и отношениях Москвы с Афинами.
- Нужна ли русским Прибалтики помощь Москвы? Корреспондент Би-би-си попытался выяснить, чувствуют ли себя людьми второго сорта русские в Латвии, Литве и Эстонии.